На Запада сообщили о «невыполнимой задаче» представителя США по Украине

Spiegel: спецпредставитель Трампа по Украине столкнется с невыполнимой задачей

Кит Келлог, которого избранный президент США Дональд Трамп назначил спецпредставителем по Украине, столкнется с «практически невыполнимой задачей». Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным издания, Келлог должен будет заключить сделку, которая в определенной степени устроит каждую из сторон. Отмечается, что это почти невыполнимо. Автор статьи считает, что затрудняет положение и то, что избранный глава Белого дома давал громкие обещания в ходе предвыборной гонки.

Ранее Келлог заявил, что в украинском конфликте необходимо реализовать «мир через силу». Таким образом он описал свою будущую работу, обратившись к концепции бывшего американского лидера Рональда Рейгана.