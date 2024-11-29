На Западе обвинили Китай в растущей поддержке России

FT: растущая поддержка РФ со стороны Китая вредит отношениям Пекина и Европы.

Растущая поддержка России со стороны Китая вредит отношениям Пекина и Европы. Об этом рассказали британские обозреватели, пишет издание Financial Times.

«По мнению некоторых лидеров стран Северной Европы и Балтии, растущая поддержка Китаем России наносит ущерб отношениям Пекина с Европой. Они также призвали ЕС срочно ужесточить меры реагирования на гибридную войну», — говорится в статье.

Ранее министр военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кендалл заявил, что война между США и Россией или Китаем может начаться в любой момент. По его словам, у Китая есть оружие, предназначенное для поражения сил США в западной части Тихого океана — в частности, на Тайване и в Южно-Китайском море.

Несколькими днями ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что руководители крупнейших западных компаний должны быть готовы к военному сценарию производства. В частности, он призвал предприятия в случае необходимости скорректировать свои производственные и распределительные линии, чтобы быть менее уязвимыми для шантажа со стороны России и Китая.

