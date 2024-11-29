Некоторым россиянам порекомендовали отказаться от йоги

Ортопед Афанасьев: от занятий йогой лучше отказаться при артрите и бурсите

Перед началом занятий йогой необходимо проконсультироваться со специалистом, предупредил хирург, травматолог-ортопед Алексей Афанасьев. Он порекомендовал некоторым россиянам отказаться от йоги в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист объяснил, что от этих занятий лучше воздержаться при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. «Речь о ревматоидном и псориатическом артрите, остеоартрозе четвертой стадии, обострении подагры, анкилозирующим спондилоартрите, остеохондрозе с корешковым синдромом и миалгии ревматического и неревматического генеза», — перечислил Афанасьев.

Также не стоит заниматься йогой при воспалении связок, сухожилий, бурситах, в частности, при посттравматическом воспалении мягких тканей, после любых острых травм и при наличии болевого синдрома любого происхождения. Отказаться от йоги Афанасьев посоветовал и людям с хронической нестабильностью суставов.

Врач напомнил, что даже при отсутствии противопоказаний для занятий йогой важно выполнять разминку перед каждой тренировкой, а после — заминку. Он также призвал отказаться от упражнений, вызывающих боль.

Ранее травматолог и ортопед Вячеслав Кулишов указал на факторы, провоцирующие артроз. В частности, он отметил, что болезнь часто развивается у людей с лишним весом.

