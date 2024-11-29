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20:22, 29 ноября 2024Культура

Оператор «Гладиатора» раскритиковал режиссера Ридли Скотта

Оператор фильма «Гладиатор 2» Джон Мэтисон назвал режиссера Ридли Скотта ленивым
Андрей Шеньшаков

Фото: David Swanson / Reuters

Оператор фильма «Гладиатор 2» Джон Мэтисон раскритиковал Ридли Скотта за лень и нетерпеливость. Об этом он рассказал в подкасте DocFix.

Оператор заявил, что автор культовых фильмов, который недавно выпустил продолжение легендарного «Гладиатора», стал использовать несколько камер во время съемки, а не одну, как раньше. Также Скотт якобы уделяет меньше внимания деталям, из-за чего ухудшается качество картин.

«Он нетерпелив и старается выжать максимум из каждого кадра. Это плохо для операторской работы, свет можно ставить только с одного угла. Раньше глубина кадра была важной частью его картин. Но теперь он просто хочет все закончить побыстрее», — высказался Мэтисон.

Оператор добавил, что Ридли не требует убирать съемочное оборудование из кадра, а лишние детали потом просто «замазывают» на пост-продакшене.

Ранее стало известно, что Хоакин Феникс чуть не сорвал съемки «Гладиатора». Об этом в интервью рассказал сам режиссер фильма Ридли Скотт.

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