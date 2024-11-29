Перечислены главные ошибки при покупке авто с рук

Автоэксперт Родионов: при покупке авто с рук важно не забыть проверить VIN-номер

Покупок на рынке автомобилей с пробегом становится все больше, поэтому вопросы, как правильно выбрать такой автомобиль, возникают часто, рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил главные ошибки при приобретении машины с рук и поделился полезными советами.

Одна из ошибок, по словам автоэксперта, полагаться только на показания толщиномера при оценке кузовного ремонта автомобиля. Он объяснил, что современные технологии позволяют имитировать заводскую толщину лакокрасочного покрытия, даже если кузовной элемент был перекрашен или заменен.

Для точной диагностики кузовного ремонта он рекомендовал обратиться на специализированную станцию техобслуживания или к независимому эксперту. «Они смогут провести детальный осмотр и установить, был ли автомобиль ремонтирован, а также оценить качество выполненных работ. Ведь не всегда покрашенный элемент — это плохо», — добавил Родионов.

Еще одна ключевая ошибка – ограничится проверкой авто на онлайн-сервисах и принимать решение о покупке без заезда в автосервис, полагает он. Профессиональная диагностика позволит выявить скрытые неисправности и оценить будущие затраты на ремонт, уточнил эксперт.

Помимо технического состояния, важно проверить и юридическую чистоту автомобиля. Эти нюансы не всегда указываются в онлайн-отчетах. Информацию о залогах, ограничениях на регистрацию, а также о прошлых владельцах можно получить через сайт нотариальной палаты Никита Родионов автоэксперт

Кроме того, при покупке автомобиля с пробегом необходимо тщательно проверить VIN-номер, то есть идентификационный номер транспортного средства, обозначил собеседник «Ленты.ру». Он предупредил, что недобросовестные продавцы могут указать в объявлении один VIN, а на самом деле на автомобиле будет стоять другой номер.

«VIN-код состоит из 17 символов, которые несут информацию о стране-производителе, модели, типе кузова, двигателе, годе выпуска, заводе-изготовителе и серийном номере автомобиля. Последний символ — это контрольный знак, который подтверждает подлинность кода. Сверьте VIN в объявлении, в документах, а также на самом автомобиле. VIN выбит на нескольких местах: на кузове, под лобовым стеклом, на табличках под капотом. Перед заключением сделки рекомендую обратиться в ГИБДД для проверки юридической чистоты автомобиля и подтверждения соответствия VIN номера данным в базе», — заключил эксперт.

Ранее автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич назвал водителям самый простой способ прогреть автомобиль на морозе. По его словам, удобнее всего это сделать с помощью дистанционного запуска. Он уточнил, что система недорогая и работает, даже если владелец припарковал автомобиль за два квартала от дома.

