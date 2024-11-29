Пассажирка пожаловалась на «бесчеловечный» досмотр со снятием штанов в аэропорту

Пассажирку с илеостомой вынудили снять штаны на досмотре в аэропорту Сиднея

Пассажирку с илеостомой вынудили раздеться на досмотре в аэропорту Сиднея, Австралия. Подробностями истории поделилось издание Yahoo News.

28-летняя активистка по защите прав инвалидов в США Кили Кэтс-Уэллс рассказала, что в четверг, 28 ноября, во время проверки безопасности она проходила через сканер, и сотрудники австралийской воздушной гавани попросили ее показать им илеостому, которая была установлена на ее животе.

После этого девушку отвели в отдельную комнату и велели ей снять штаны. По ее словам, сотрудница службы безопасности протянула руку и захотела потрогать илеостому. «Я не знаю, что она пыталась сделать, но в какой-то момент мне показалось, что она прикоснется к ней… это казалось бесчеловечным», — пожаловалась Кэтс-Уэллс.

После произошедшего активистка обратилась к руководству аэропорта Сиднея и сообщила о своем «травмирующем опыте». Ей принесли извинения «за страдания, вызванные инцидентом».

«В моей работе столько иронии… на одной неделе я выступаю перед президентом Байденом по поводу доступного транспорта в США, а потом у меня случается такой ужасный опыт, — призналась она. — Я не могу дождаться момента, когда мы сможем просто жить, и нам не придется постоянно защищать наши интересы».

Ранее другую туристку вынудили показать прокладку в аэропорту Южной Кореи из-за подозрений в перевозке наркотиков. В результате проверки никаких запрещенных веществ там не обнаружили, и путешественницу отпустили.