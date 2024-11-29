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19:52, 29 ноября 2024Интернет и СМИ

Популярный российский треш-блогер раскрыл рекордный заработок

Блогер Габар рассказал, что за один месяц заработал три миллиона рублей
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Страница «Макарена (50 вопросов)» во «ВКонтакте»

Популярный российский треш-блогер Александр Гамбаров, известный в сети как Габар, раскрыл рекордный заработок за месяц. Подробностями он поделился в шоу «50 вопросов», выпуск доступен во «ВКонтакте».

«В пик я заработал за месяц три миллиона рублей», — ответил Гамбаров на вопрос ведущего шоу Карена Адамяна о рекордном месячном заработке. Блогер добавил, что такую сумму он заработал только однажды.

«Это без выходных, ты ведешь различные шоу, но я думаю, примерно так, не больше», — рассказал Габар. По его словам, заработанные деньги он вложил в первоначальный взнос за ипотеку.

Ранее Габар рассказал об инсульте на съемках. По словам блогера, инсульт пережила одна из участниц его шоу, снятого по мотивам южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Он уточнил, что герои проекта неделю должны были жить в заброшенном пансионате в Сочи и выполнять задания.

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