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20:51, 29 ноября 2024Мир

Посол России в Британии оценил возможность столкновения ядерных держав из-за Украины

Посол Келин: линия Британии по Украине чревата столкновением ядерных держав
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Проводимая Британией линия по поставкам Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойных ракет чревата столкновением ядерных держав Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

По словам посла, несколько недель назад Лондон передал Киеву очередную партию ракет Storm Shadow. Он также подчеркнул, что по-прежнему нет четких заявлений, что британские власти разрешили Киеву использовать данное оружие для ударов вглубь территории России.

«Британцы полностью проигнорировали все предупреждающие сигналы с нашей стороны и перешли к острым эскалационным действиям по дальнейшему углублению украинского кризиса. А это чревато, конечно же, усилением стратегических рисков, а в худшем случае столкновением ядерных держав», — заключил он.

Ранее глава MI6 Ричард Мур признал, что британские спецслужбы помогают Украине в конфликте с Россией. Он также уточнил, что союзники по НАТО должны сохранить и усилить поддержку Киева.

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