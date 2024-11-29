Правительство назвало сроки продовольственного эмбарго

Правительство России: продовольственное эмбарго продлено до конца 2026 года

Продовольственное эмбарго, введенное в отношении стран, которые прибегли к антироссийским санкциям, продлено до конца 2026 года. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на правительство России.

Эмбарго подразумевает запрет на ввоз в РФ продуктов из США, Европейского союза, Канады, Великобритании, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. Кроме того, в этот список теперь внесена Новая Зеландия.

Ранее Европарламент призвал ввести новые санкции против тех сегментов экономики, которые имеют особое значение для России. Предполагается расширение рестрикций в таких секторах, как металлургия, банковский сектор, химическая, атомная и сельскохозяйственная промышленности.

Между тем в Роспотребнадзоре полагают, что процесс импортозамещения продуктов питания и продовольственных товаров в России завершился и жители страны имеют полноценный доступ к отечественной продукции.