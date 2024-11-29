Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:39, 29 ноября 2024Экономика

Правительство назвало сроки продовольственного эмбарго

Правительство России: продовольственное эмбарго продлено до конца 2026 года
Кирилл Луцюк

Фото: Razmik Zackaryan / Globallookpress.com

Продовольственное эмбарго, введенное в отношении стран, которые прибегли к антироссийским санкциям, продлено до конца 2026 года. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на правительство России.

Эмбарго подразумевает запрет на ввоз в РФ продуктов из США, Европейского союза, Канады, Великобритании, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. Кроме того, в этот список теперь внесена Новая Зеландия.

Ранее Европарламент призвал ввести новые санкции против тех сегментов экономики, которые имеют особое значение для России. Предполагается расширение рестрикций в таких секторах, как металлургия, банковский сектор, химическая, атомная и сельскохозяйственная промышленности.

Между тем в Роспотребнадзоре полагают, что процесс импортозамещения продуктов питания и продовольственных товаров в России завершился и жители страны имеют полноценный доступ к отечественной продукции.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о первопричинах украинского конфликта

      Москвичам пообещали ускорить переселение из домов под снос

      Российского футболиста подозревают в жестокой расправе. Он похитил бизнесмена и пытал его в лесу, снимая на камеру

      Украине предрекли давление через ЕС из-за транзита российского газа

      МИД заявил о готовности к закрытию российских генконсульств в Польше

      Херсон оказался обесточен

      Боец СВО получил по 10 тысяч рублей за месяц службы и узнал о «пленении»

      После массового отравления в популярном российском ресторане возбудили дело

      Собиравшегося взорвать военкомат россиянина приговорили к четырем годам колонии

      Максим Галкин высмеял свой наряд на фото из 90-х фразой «фривольные шорты»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше