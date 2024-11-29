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00:11, 29 ноября 2024Наука и техника

Раскрыта опасность природных пожаров для здоровья человека

Lancet: загрязнение из-за пожаров вызывает болезни сердца и дыхательных путей
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Международная группа исследователей раскрыла опасность загрязнения воздуха от природных пожаров для здоровья человека. Согласно данным, представленным в журнале The Lancet, такие пожары ежегодно приводят к более чем 1,5 миллиона летальных исходов по всему миру, при этом подавляющее большинство приходится на развивающиеся страны.

Ландшафтные пожары включают как лесные пожары, происходящие в природе, так и контролируемые выжигания на сельскохозяйственных землях. Исследование показало, что дым и частицы, выбрасываемые в атмосферу такими пожарами, вызывают серьезные заболевания, включая болезни сердца и дыхательных путей. Ученые отмечают, что климатические изменения увеличивают частоту и интенсивность пожаров, что в будущем может привести к росту числа жертв.

Для анализа были использованы данные за период с 2000 по 2019 год. Ученые изучили связь между загрязнением воздуха, вызванным пожарами, и летальных исходов от различных заболеваний. Особое внимание уделялось сердечно-сосудистым и респираторным заболеваниям.

Результаты показали, что ежегодно около 450 и 220 тысяч летальных исходов от болезней сердца и респираторных заболеваний соответственно связаны с загрязнением воздуха пожарами. В целом, 1,53 миллиона летальных исходов в год связано с воздействием ландшафтных пожаров. Более 90 процентов этих случаев приходится на страны с низким и средним уровнем дохода, причем почти 40 процентов случаев зарегистрировано в Африке к югу от Сахары.

Наибольшее число жертв зафиксировано в Китае, Демократической Республике Конго, Индии, Индонезии и Нигерии. В некоторых регионах, например, на севере Индии, незаконные сжигания сельскохозяйственных полей усиливают проблему, вызывая плотный смог. Ученые также подчеркивают разницу между богатством и доступом к защитным мерам: перемещение из опасных зон, использование очистителей воздуха и масок зачастую недоступны для жителей бедных стран.

Авторы исследования призывают к срочным действиям, направленным на борьбу с последствиями ландшафтных пожаров и устранение климатической несправедливости. Они отмечают необходимость увеличения финансовой и технологической поддержки наиболее пострадавших стран.

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