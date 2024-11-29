Раскрыта загадка исчезнувшего угонщика самолетов с 200 тысячами долларов

Найден парашют угонщика самолета, загадочно исчезнувшего с 200 тысячами долларов

Американский блогер Дэн Грайдер утверждает, что ему удалось раскрыть загадку Ди Би Купера — знаменитого угонщика самолета, который получил 200 тысяч долларов за освобождение заложников, выпрыгнул с парашютом и бесследно исчез. Об этом сообщает издание The Independent.

24 ноября 1971 года мужчина, назвавшийся Дэном Купером, сел на авиарейс из Портленда в Сиэтл. Через восемь минут после взлета он передал бортпроводнице записку и шепнул на ухо: «Мисс, вам лучше прочесть записку. У меня бомба». Угонщик требовал 200 тысяч долларов немечеными 20-долларовыми купюрами и четыре парашюта.

После экстренной посадки он отпустил всех пассажиров и двух стюардесс. Когда ему принесли деньги, самолет снова поднялся в воздух. Над орегонскими лесами Купер открыл хвостовой люк и выпрыгнул с парашютом. Больше его никто не видел. Не нашли ни денег, ни парашютов, ни других следов злоумышленника.

Грайдер считает, что ему удалось отыскать парашют Купера. Находка была совершена не в Орегоне, где обычно искали следы злоумышленника, а в Северной Каролине. Парашют хранился у родственников Ричарда Маккоя-младшего — другого преступника, который в свое время проходил подозреваемым по делу Купера.

Маккой обладал некоторым сходством с фотороботом Купера. Кроме того, в 1972 году он также угнал самолет, потребовал четыре парашюта и выкуп — 500 тысяч долларов. Единственные отличия заключалось в том, что он угрожал стюардессе пистолетом, а после прыжка с парашютом его нашли и упрятали за решетку. Спустя два года Маккоя смертельно ранили при попытке бегства из тюрьмы.

По утверждению Грайдера, парашют, который он нашел, невозможно спутать ни с одним другим. Он передал находку ФБР.

Ранее сообщалось, что исследователь Эрик Улис обнаружил в лесу рядом с городом Ванкувер кусок светлой материи. По его словам, отрез был произведен в период с 1964 по 1967 год и именно в такую материю якобы были завернуты 200 тысяч долларов, с которыми Купер выпрыгнул из самолета.