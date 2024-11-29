Раскрыты последствия массированного налета БПЛА на российский регион

Врио главы Ростовской области Слюсарь раскрыл последствия атаки БПЛА

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь раскрыл последствия массированного налета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на возглавляемый им регион. Об этом он написал в Telegram.

29 ноября над Ростовской областью было перехвачено 30 дронов.

В результате атаки в ряде населенных пунктов повреждены жилые дома, а в Каменском районе области продолжается тушение разгоревшегося при налете пожара.

Обломки БПЛА местные жители находят и за пределами населенных пунктов, продолжил Слюсарь. Это — то, что осталось от дронов, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы, пояснил он. Врио губернаторами призвал граждан не приближаться к фрагментам беспилотников и в случае их обнаружения информировать об этом экстренные службы.

Всего в ночь на 29 ноября над Россией было сбито 47 беспилотников. Помимо Ростовской области, под ударом оказались Белгородская, Воронежская и Брянская области, а также Краснодарский край и Крым.