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15:00, 29 ноября 2024Россия

Раскрыты последствия массированного налета БПЛА на российский регион

Врио главы Ростовской области Слюсарь раскрыл последствия атаки БПЛА
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь раскрыл последствия массированного налета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на возглавляемый им регион. Об этом он написал в Telegram.

29 ноября над Ростовской областью было перехвачено 30 дронов.

В результате атаки в ряде населенных пунктов повреждены жилые дома, а в Каменском районе области продолжается тушение разгоревшегося при налете пожара.

Обломки БПЛА местные жители находят и за пределами населенных пунктов, продолжил Слюсарь. Это — то, что осталось от дронов, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы, пояснил он. Врио губернаторами призвал граждан не приближаться к фрагментам беспилотников и в случае их обнаружения информировать об этом экстренные службы.

Всего в ночь на 29 ноября над Россией было сбито 47 беспилотников. Помимо Ростовской области, под ударом оказались Белгородская, Воронежская и Брянская области, а также Краснодарский край и Крым.

ЖЗЛ
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