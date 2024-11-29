Раскрыты последствия массированного налета БПЛА на российский регион

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь раскрыл последствия массированного налета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на возглавляемый им регион. Об этом он написал в Telegram.
29 ноября над Ростовской областью было перехвачено 30 дронов.
В результате атаки в ряде населенных пунктов повреждены жилые дома, а в Каменском районе области продолжается тушение разгоревшегося при налете пожара.
Обломки БПЛА местные жители находят и за пределами населенных пунктов, продолжил Слюсарь. Это — то, что осталось от дронов, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы, пояснил он. Врио губернаторами призвал граждан не приближаться к фрагментам беспилотников и в случае их обнаружения информировать об этом экстренные службы.
Всего в ночь на 29 ноября над Россией было сбито 47 беспилотников. Помимо Ростовской области, под ударом оказались Белгородская, Воронежская и Брянская области, а также Краснодарский край и Крым.