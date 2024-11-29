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13:38, 29 ноября 2024Экономика

Россиянам назвали требующие согласования виды ремонта

Риелтор Гоненко: установка теплых полов и лишних раковин требует согласования
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Установка теплых полов в квартире требует предварительного согласования в Госжилинспекции. Какие виды ремонтных работ не провести без разрешения надзорного органа, «Аргументам и фактам» назвала вице-президент Гильдии Риэлторов Москвы, член Опоры России Светлана Гоненко.

Специального оформления, как уточняет эксперт, требует также размещение дополнительных раковин и унитазов. Кроме того, без согласования запрещено менять расстановку сантехнического оборудования. В то же время без разрешения можно обойтись при установке натяжных потолков, обновлении дверей и окон при условии, что изменения не коснутся проемов.

Гоненко также напомнила о незаконности самовольной перепланировки в квартире. Строительство или демонтаж перегородок приводит к изменению площади объекта и может затронуть несущие конструкции в здании. Без разрешения Госжилинспекции такие работы проводить нельзя. Получить его можно, подав заявление и прикрепив к нему документ, подтверждающий право собственности, техпаспорт, проект перепланировки и письменное согласие других жильцов квартиры.

Ранее сообщалось, что в России разрешат узаконить самовольную перепланировку в административном порядке. Без суда можно будет обойтись, если ремонт соответствует строительным стандартам, безопасности, санитарным нормам, не нарушает вентиляцию и не создает мокрых зон над жилыми помещениями.

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