Романцев назвал условие возвращения Дзюбы в сборную России

Романцев: Дзюба вернется в сборную, если будет отвечать требованиям Карпина

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев назвал условие возвращения форварда «Акрона» Артема Дзюбы в национальную команду. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что нападающий должен отвечать требованиям наставника команды Валерия Карпина. «Пока же пожелаю Артему в "Акроне" напомнить о себе как об игроке, который достоин национальной команды», — заявил Романцев.

Бывший тренер также выступил против приглашения Дзюбы в сборную только ради пополнения его бомбардирского счета. «Конечно, любому игроку приятно оставить свой след в футболе. Но только не таким искусственным способом, каким вдруг захотел воспользоваться Артем», — отметил Романцев.

Дзюба последний раз играл за сборную России в 2021 году. В его активе 30 голов, он делит первое место в списке лучших бомбардиров в истории команды с завершившим карьеру Александром Кержаковым.