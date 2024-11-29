Россия объявила в розыск журналиста-иноагента по уголовной статье

МВД РФ объявило в розыск журналиста-иноагента Давлятчина

Россия объявила в розыск журналиста Илью Давлятчина (признан в РФ иноагентом) по уголовной статье. Его данные содержатся в базе розыска МВД России.

В карточке указан для связи телефон с белорусским номером.

Давлятчин проживает за пределами России, указывает «АиФ». Он работал корреспондентом в агентстве «Росбалт» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), Life78, «Ходорковский Live».

Журналист был признан иностранным агентом Минюстом России в ноябре 2023 года.

Новгородский районный суд дважды штрафовал Давлятчина за нарушение порядка деятельности иноагента.