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20:00, 29 ноября 2024Силовые структуры

Россия объявила в розыск журналиста-иноагента по уголовной статье

МВД РФ объявило в розыск журналиста-иноагента Давлятчина
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: страница Ильи Давлятчина во «ВКонтакте»

Россия объявила в розыск журналиста Илью Давлятчина (признан в РФ иноагентом) по уголовной статье. Его данные содержатся в базе розыска МВД России.

В карточке указан для связи телефон с белорусским номером.

Давлятчин проживает за пределами России, указывает «АиФ». Он работал корреспондентом в агентстве «Росбалт» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), Life78, «Ходорковский Live».

Журналист был признан иностранным агентом Минюстом России в ноябре 2023 года.

Новгородский районный суд дважды штрафовал Давлятчина за нарушение порядка деятельности иноагента.

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