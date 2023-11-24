Бывший премьер-министр Михаил Касьянов признан иноагентом
Бывший премьер-министр Михаил Касьянов включен в реестр иноагентов Минюста
Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов включен в реестр иноагентов. Об этом сообщает Минюст России.
В сообщении ведомства уточняется, что Касьянов, в частности, создавал и распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими органами публичной власти решениях, выступал против СВО на Украине, а также состоит в Антивоенном комитете России.
Касьянов возглавлял правительство с 2000 по 2004 год.
В реестр иноагентов также включены историк Илья Венявкин, журналисты Илья Давлятчин и Идрис Юсупов, а также ООО «Люди».
Кроме того, из списка иноагентов исключен «Петербургский Русский ПЕН-клуб» в связи с ликвидацией организации.