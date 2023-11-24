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21:07, 24 ноября 2023Россия

Бывший премьер-министр Михаил Касьянов признан иноагентом

Бывший премьер-министр Михаил Касьянов включен в реестр иноагентов Минюста
Михаил Касьянов

Михаил Касьянов. Фото: Anton Belitsky/Russian Look

Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов включен в реестр иноагентов. Об этом сообщает Минюст России.

В сообщении ведомства уточняется, что Касьянов, в частности, создавал и распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими органами публичной власти решениях, выступал против СВО на Украине, а также состоит в Антивоенном комитете России.

Касьянов возглавлял правительство с 2000 по 2004 год.

В реестр иноагентов также включены историк Илья Венявкин, журналисты Илья Давлятчин и Идрис Юсупов, а также ООО «Люди».

Кроме того, из списка иноагентов исключен «Петербургский Русский ПЕН-клуб» в связи с ликвидацией организации.

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      Марина Совина
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