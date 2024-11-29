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21:10, 29 ноября 2024Россия

Россиянам рассказали о новых правилах брони от мобилизации. Что изменится?

Депутат ГД Заварзин: с 2025 года бронь от мобилизации будут оформлять власти
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

С 2025 года изменятся правила брони от мобилизации для сотрудников организаций. Об этом рассказал член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

Сейчас этим вопросом занимаются региональные ведомства и предприятия.

В Госдуме заявили, что о проведении мобилизации в России речи не идет

Как объяснил RTVI Заварзин, с марта 2025 года бронирование работников организаций будет находиться в ведении только федеральных ведомств. «Меняется следующее: если раньше бронированием служащих могли заниматься предприятия, региональные власти, то с марта 2025 года эти полномочия передаются федеральным властям, министерству обороны и так далее. Не региональные органы смогут заниматься, а федеральные — вот в чем разница», — подчеркнул он.

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Минцифры, в свою очередь, сообщило, что скорректированы правила бронирования сотрудников компаний из всех областей экономики. «Речь идет о перечне условий, при которых организация признается обеспечивающей устойчивую работу экономики и получает по отдельному решению право бронирования своих сотрудников», — заявили в ведомстве.

В России сообщали о превосходящем ожидания наборе контрактников

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в сентябре сообщил, что набор контрактников превзошел ожидания. Он отметил, что по этой причине в России не планируют проводить мобилизацию. «Основной документ для призыва — это бумажная повестка. (...) Все хорошо идет по набору по контракту, даже лучше, чем ожидалось», — сказал Картаполов.

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Об отсутствии планов на мобилизацию также заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков. «О мобилизации речи никакой не ведется», — подчеркнул он.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября 2022 года. В ее ходе были призваны свыше 300 тысяч россиян. 28 октября того же года министр обороны Сергей Шойгу отчитался о ее завершении.

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