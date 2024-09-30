В Госдуме заявили о превосходящем ожидания наборе контрактников

Депутат Госдумы Картаполов заявил о превосходящем ожидания наборе контрактников

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о наборе контрактников, превосходящем ожидания. Свой комментарий по ситуации депутат оставил RTVI.

Он отметил, что по этой причине в России не планируют проводить мобилизацию. «Основной документ для призыва — это бумажная повестка. <..> Все хорошо идет по набору по контракту, даже лучше, чем ожидалось», — сказал Картаполов.

Также парламентарий высказался по поводу анонсированного Генштабом России нововведения, которое даст возможность обжаловать в досудебном порядке решения призывных комиссии через МФЦ и «Госуслуги». По мнению Картаполова, подобная мера связана с тем, что власти стремятся сделать так, чтобы «у призывников, как у всех граждан Российской Федерации, было больше прав и возможностей».

До этого президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан на срочную службу в армию. В рамках кампании с 1 октября по 31 декабря 2024 года в Вооруженные силы России призовут 133 тысячи граждан в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе.

Еще раньше в Генштабе рассказали, что призывников не будут привлекать к выполнению задач специальной военной операции на территории республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей.