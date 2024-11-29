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21:07, 29 ноября 2024Забота о себе

Россиянам рассказали о полезных свойствах имбиря

Диетолог Панова: имбирь помогает снять симптомы ОРВИ и улучшает пищеварение
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Имбирь очень полезен для иммунитета, напомнила диетолог, нутрициолог Ольга Панова. О полезных свойствах этой пряности она рассказала россиянам в интервью радио Sputnik.

По словам специалистки, имбирь содержит витамины А и С, а также витамины группы B, магний, фосфор, кальций, цинк и эфирные масла. Все это делает имбирь мощным иммуностимулятором, который помогает организму бороться с вирусами и бактериями. «А если вы уже заболели, то имбирь облегчает симптомы простуды и гриппа. Он обладает согревающим, противовоспалительным действием», — объяснила Панова. Чай или настой с имбирем могут снять или облегчить симптомы ОРВИ: кашель, насморк, боль в горле, головную или мышечную боль.

Кроме того, продолжила она, корень имбиря улучшает пищеварение, что также идет на пользу иммунитету: пряность стимулирует выработку различных пищеварительных ферментов и желчи, нормализует перистальтику кишечника, помогает при несварении.

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Панова отметила, что имбирь помогает уменьшить воспаление и боль при артритах, невралгиях, мигренях и менструальных спазмах. Кроме того, добавила диетолог, активные вещества имбиря разжижают кровь, предотвращая образование тромбов, и снижают уровень плохого холестерина, таким образом уменьшая риск развития атеросклероза.

При язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, при гастритах, панкреатите, желчнокаменной болезни имбирь противопоказан, предупредила Панова. Кроме того, она призвала с осторожностью употреблять имбирь при беременности и во время грудного вскармливания, поскольку в этом случае он может быть опасен.

Также стоит ограничить употребление имбиря тем, кто принимает лекарства, разжижающие кровь, потому что есть риск кровотечений. Поэтому перед применением имбиря обязательно проконсультируйтесь с врачом

Ольга Пановадиетолог, нутрициолог

Ранее диетолог, эндокринолог Виктория Елисеева назвала россиянам несколько продуктов, употребление которых помогает быстрее уснуть. В частности, врач рекомендовала перед сном пить ромашковый чай, настой из пассифлоры или чай с мелиссой.

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