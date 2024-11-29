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18:43, 29 ноября 2024Ценности

Российская стилистка перечислила визуально старящие цвета в одежде

Стилист Мария Шеди: одежда бежевого и желтого цветов визуально старит
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Mathias Reding / Unsplash

Российская стилистка Мария Шеди перечислила визуально старящие цвета в одежде. Ее комментарий публикует «Москва 24».

Так, зрительно ухудшить внешний вид способны пастельные тона. Среди них — оттенки кремового, бежевого и бледно-розового. «Они опасны тем, что могут сделать лицо уставшим, а если кожа светлая, то вообще слиться с ней — контуры лица станут менее выразительными», — заявила специалистка.

В то же время эксперт посоветовала быть аккуратнее со сливовыми и серыми предметами гардероба и нарядами цвета фуксии. Кроме того, в списке оказались желтые, горчичные и черные вещи. «Возле лица он [черный цвет] может быть коварным: делать кожу, особенно, если она и так светлая, бледнее, подчеркивать морщины и круги под глазами», — пояснила собеседница издания.

В июне бренд-стилист бьюти-пространства Chevelure Яна Кондратьева назвала россиянкам визуально старящие цвета волос.

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