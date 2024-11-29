Армия России заняла Раздольное в ДНР

Армия России заняла населенный пункт Раздольное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны.

В ноябре о вхождении в село российских солдат заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Окончательный контроль над населенным пунктом установили бойцы Восточной группировки российских войск, отметили в военном ведомстве.

Ранее Российская армия заняла поселок Ильинка в ДНР. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск «Центр». Также были нанесены удары по расположенным поблизости украинским подразделениям.