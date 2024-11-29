Российский чиновник провел аукцион с нарушениями и нанес миллионный ущерб бюджету

В Ижевске суд арестовал чиновника за нанесение ущерба бюджету в 1,5 млн рублей

В Ижевске суд отправил под домашний арест 55-летнего местного жителя, который ранее исполнял обязанности заместителя главы администрации одного из районов Удмуртии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Меру пресечения избрали на два месяца. Бывший чиновник проходит обвиняемым по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По версии следствия, фигурант провел аукцион по продаже муниципального имущества с нарушениями. Он потребовал от своего подчиненного не публиковать сведения о продаже указанного имущества в местных официальных источниках информации. В результате бюджет недополучил не менее полутора миллионов рублей.

Ранее в Удмуртии суд отправил под домашний арест депутата Госсовета Алексея Вершинина за получение взятки.