Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:35, 29 ноября 2024Силовые структуры

Российский чиновник провел аукцион с нарушениями и нанес миллионный ущерб бюджету

В Ижевске суд арестовал чиновника за нанесение ущерба бюджету в 1,5 млн рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ижевске суд отправил под домашний арест 55-летнего местного жителя, который ранее исполнял обязанности заместителя главы администрации одного из районов Удмуртии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Меру пресечения избрали на два месяца. Бывший чиновник проходит обвиняемым по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По версии следствия, фигурант провел аукцион по продаже муниципального имущества с нарушениями. Он потребовал от своего подчиненного не публиковать сведения о продаже указанного имущества в местных официальных источниках информации. В результате бюджет недополучил не менее полутора миллионов рублей.

Ранее в Удмуртии суд отправил под домашний арест депутата Госсовета Алексея Вершинина за получение взятки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам рассказали о новых правилах брони от мобилизации. Что изменится?

      Кандидат в спецпосланники Трампа предупреждал об опасности приглашения Украины в НАТО

      Жена российского миллиардера разместила фото в купальнике

      Депутат Рады назвал крайне неудачной поездку главы офиса Зеленского в США

      Зеленский поговорил с Макроном про «тренировочные миссии» на Украине

      В Крыму рассказали о потерянном Трампом козыре из-за Байдена

      Раскрыты последствия удара «Орешником» для Киева

      Один сорт кофе подорожал максимальными с 2014 года темпами

      На Западе заявили об изменении мира после запуска «Орешника»

      Российские военные ударили из РСЗО «Торнадо» по операторам дронов «Птах Мадьяра» ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше