Российский футбольный арбитр умер в возрасте 28 лет

Российский футбольный арбитр Эмир Привалов умер в возрасте 28 лет

Умер российский футбольный арбитр Эмир Привалов. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Рефери из Сочи было 28 лет. Организация не сообщила причины смерти, по данным «Матч ТВ», судья совершил самоубийство. РФС выразил соболезнования родным и близким судьи в связи со случившимся.

«У Эмира остались жена и двое детей. РФС окажет финансовую поддержку и помощь в организации похорон», — говорится в сообщении.

Привалов начал судейскую карьеру в 2016 году. Начиная с сезона-2021/2022 он обслуживал матчи второй лиги. Кроме того, арбитр работал на матчах первой лиги, а также играх Кубка России.