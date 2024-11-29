Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:36, 29 ноября 2024Экономика

Рост зарплат замедлился в одном из секторов российской экономики

HR-эксперт Малахова: зарплаты в IT уже не будут расти так сильно, как прежде
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В IT-сегменте наблюдается замедление роста заработных плат, а отдельные компании даже начали сокращать штаты. Об этом заявила эксперт по поиску и найму топ-менеджмента Анастасия Малахова. Ее процитировали «Известия».

По ее словам, работодатели чаще всего избавляются от маркетологов, аналитиков и сотрудников службы поддержки. Однако это не значит, что предприниматели откажутся от важных проектов. Просто заработные платы уже не будут расти так агрессивно, как это было прежде.

Малахова обратила внимание, что в настоящее время техническим директорам платят от 600 тысяч до двух миллионов рублей в месяц. В 2025 году их оклады могут вырасти как минимум на 15-20 процентов. Кроме того, традиционно одними из самых больших остаются зарплаты архитекторов программного обеспечения. В среднем по рынку такие специалисты могут рассчитывать на 380-400 тысяч рублей. В отдельных случаях эта сумма может доходить до 800 тысяч рублей. Кроме того, их также ждет примерно 20-процентное повышение окладов в следующем году.

Материалы по теме:
Как изменится МРОТ в России в 2025 году? Таблица по регионам
Как изменится МРОТ в России в 2025 году?Таблица по регионам
19 ноября 2024
Российский бизнес столкнулся с кадровым голодом. Как он выходит из положения?
Российский бизнес столкнулся с кадровым голодом.Как он выходит из положения?
13 ноября 2024

Инженерам баз данных и SRE в 2025 году будут предлагать заработные платы от 250 тысяч до 700 тысяч рублей.

Что касается младших специалистов в IT, то их стартовые оклады колеблются в интервале от 60 тысяч до 80 тысяч рублей.

По итогам III квартала 2024 года средняя номинальная заработная плата жителей России увеличилась почти на 18 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, и дошла до 83 тысяч 891 рубля.

По прогнозам в 2025 году в Москве, Сибири, на Дальнем Востоке, а также в Центральном и Ямало-Ненецком автономном округах зарплаты будут расти быстрее, чем в среднем по стране.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о первопричинах украинского конфликта

      Москвичам пообещали ускорить переселение из домов под снос

      Российского футболиста подозревают в жестокой расправе. Он похитил бизнесмена и пытал его в лесу, снимая на камеру

      Украине предрекли давление через ЕС из-за транзита российского газа

      МИД заявил о готовности к закрытию российских генконсульств в Польше

      Херсон оказался обесточен

      Боец СВО получил по 10 тысяч рублей за месяц службы и узнал о «пленении»

      После массового отравления в популярном российском ресторане возбудили дело

      Собиравшегося взорвать военкомат россиянина приговорили к четырем годам колонии

      Максим Галкин высмеял свой наряд на фото из 90-х фразой «фривольные шорты»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше