Рост зарплат замедлился в одном из секторов российской экономики

HR-эксперт Малахова: зарплаты в IT уже не будут расти так сильно, как прежде

В IT-сегменте наблюдается замедление роста заработных плат, а отдельные компании даже начали сокращать штаты. Об этом заявила эксперт по поиску и найму топ-менеджмента Анастасия Малахова. Ее процитировали «Известия».

По ее словам, работодатели чаще всего избавляются от маркетологов, аналитиков и сотрудников службы поддержки. Однако это не значит, что предприниматели откажутся от важных проектов. Просто заработные платы уже не будут расти так агрессивно, как это было прежде.

Малахова обратила внимание, что в настоящее время техническим директорам платят от 600 тысяч до двух миллионов рублей в месяц. В 2025 году их оклады могут вырасти как минимум на 15-20 процентов. Кроме того, традиционно одними из самых больших остаются зарплаты архитекторов программного обеспечения. В среднем по рынку такие специалисты могут рассчитывать на 380-400 тысяч рублей. В отдельных случаях эта сумма может доходить до 800 тысяч рублей. Кроме того, их также ждет примерно 20-процентное повышение окладов в следующем году.

Инженерам баз данных и SRE в 2025 году будут предлагать заработные платы от 250 тысяч до 700 тысяч рублей.

Что касается младших специалистов в IT, то их стартовые оклады колеблются в интервале от 60 тысяч до 80 тысяч рублей.

По итогам III квартала 2024 года средняя номинальная заработная плата жителей России увеличилась почти на 18 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, и дошла до 83 тысяч 891 рубля.

По прогнозам в 2025 году в Москве, Сибири, на Дальнем Востоке, а также в Центральном и Ямало-Ненецком автономном округах зарплаты будут расти быстрее, чем в среднем по стране.