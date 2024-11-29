Президент Молдавии Санду призвала граждан Румынии голосовать за Европу

Президент Молдавии Майя Санду заявила о намерении голосовать на президентских выборах в Румынии за европейское будущее и призвала граждан республики последовать ее примеру. Об этом она заявила в своем обращении, опубликованном в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Санду заявила, что хочет для Румынии мира и высокого уровня жизни. «Мои бабушка и дедушка, которые родились в Румынии, наверняка пошли бы голосовать», — заявила глава республики.

Кроме того, президент Молдавии призвала граждан соседнего государства голосовать за «сильную, европейскую Румынию, за свободную страну». Судьба Румынии, по ее словам, зависит от предстоящих повторных выборов. Сама Санду имеет гражданство этой страны, как и большинство жителей Молдавии.

Ранее конституционный суд Румынии потребовал пересчитать голоса первого тура выборов президента страны, на которых победил кандидат Кэлин Джорджеску. Он выступает против помощи Украине.