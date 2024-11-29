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01:10, 29 ноября 2024Ценности

Селена Гомес снялась в кружевной сорочке для модного журнала

Певица Селена Гомес снялась в кружевной сорочке для модного журнала Perfect
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Morgan Maher / Perfect

Американская певица и актриса Селена Гомес снялась в откровенных образах для модного журнала Perfect. Снимки опубликованы на сайте издания.

32-летняя знаменитость позировала в атласной ночной сорочке розового цвета с белой кружевной отделкой. Поп-исполнительницу запечатлели в ванной — она опиралась на раковину. На размещенном кадре видно, что Гомес отказалась от макияжа и укладки.

Ранее в ноябре Селена Гомес жестко отреагировала на критику ее фигуры. «Мне на самом деле все равно, что обо мне говорят. Я никогда не буду выглядеть так, как хочет общество. Это просто за гранью», — подчеркнула Гомес в разговоре с журналистами.

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