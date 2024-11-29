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15:59, 29 ноября 2024Спорт

Словенский футболист клуба РПЛ заявил о величии России

Словенский футболист «Динамо» из Махачкалы Джапо заявил о величии России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Ян Джапо (справа)

Ян Джапо (справа). Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Словенский защитник махачкалинского клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» Ян Джапо поделился впечатлениями от выступлений в составе команды. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Россия очень великая, это большая страна: чтобы добраться из одной точки в другую, нужно преодолеть огромные расстояния. Словения по сравнению с Россией маленькая», — заявил игрок. Он добавил, что футбол в России отличается от словенского.

Джапо заметил, что его здорово приняли в Дагестане. «Я еще в процессе адаптации, но могу сказать, что ощущаю себя как дома», — отметил словенец.

22-летний футболист перешел в махачкалинское «Динамо» в июле этого года из словенского «Домжале». В нынешнем сезоне он провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч.

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