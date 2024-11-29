Стали известны подробности нового проекта культового режиссера

88-летний режиссер Вуди Аллен решил снимать новый фильм в Барселоне

Легендарный режиссер Вуди Аллен определился с локацией для съемок следующей картины. Об этом сообщает испанское издание La Vanguardia.

88-летний постановщик решил снимать новый проект в Барселоне. Подробности картины пока не сообщаются, но известно, что съемки должны начаться в следующем году.

Интересно, что сам Вуди Аллен признавался, что следующий его проект будет зависеть от двух вещей: у него еще будут силы снимать и кто-то даст ему деньги на съемки. Изначально речь шла о неназванном проекте в Италии, однако дальше слухов дело так и не пошло. Будет ли перенес в Испанию тот же проект, о котором шла речь ранее, неизвестно.

Ранее сообщалось, что американский режиссер назвал одну из причин для завершения карьеры. По словам кинематографиста, он никогда не был частью Голливуда, поэтому ему всегда приходилось самостоятельно собирать средства на съемки своих фильмов.