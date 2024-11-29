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13:21, 29 ноября 2024Россия

Стало известно о сбивших российский беспилотник бойцах белгородской теробороны

Военкор Сапоньков: в Белгородской области бойцы теробороны сбили российский БПЛА
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Белгородской области бойцы теробороны сбили российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом стало известно из публикации российского военкора Романа Сапонькова в Telegram.

Инцидент снимала журналистка Ольга Курлаева, которая прокомментировала репортаж словами «белгородские мужики из теробороны настолько мощные, что долбят из ружей беспилотники самолетного типа». В свою очередь, военкор опознал в сбитой технике российский дрон.

«Ополченцы сбили свой же БПЛА. Минус 10 миллионов (скорее всего, можно и восстановить, но с фронта аппарат уедет на какое-то время)», — написал в блоге журналист. Также он предположил, что репортаж мог сниматься не в Белгородской области, а «в глубоком тылу», и ситуация с беспилотником была постановочной.

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После публикации Сапонькова и журналист Курлаева удалила пост с видеорепортажем. Она косвенно подтвердила, что БПЛА действительно оказался российским. «Неопознанная "птица" появилась в воздухе, о ее передвижении никто не предупреждал. (...) А что, им надо было стоять и смотреть? (...) Мужики молодцы, жаль, что не трофей», — прокомментировала ситуацию она.

Ранее сообщалось, что в российском городе обстреляли самолет после ложного сообщения об атаке БПЛА. Бортом оказался делавший аэрофотосъемку кукурузник.

ЖЗЛ
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