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08:18, 29 ноября 2024Мир

Стало известно об обсуждении ХАМАС возможных уступок Израилю

NYT: лидеры ХАМАС обсуждают возможные уступки Израилю
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Лидеры палестинского движения ХАМАС обсуждают возможные уступки Израилю. В частности, сохранение контроля израильских сил над Филадельфийским коридором, пишет газета New York Times.

Как указано в статье, движение считает, что Израиль требует от него полной капитуляции. Однако группировка по-прежнему не соглашается на это. Но некоторые лидеры движения обсуждают возможные уступки, на которые они могли бы пойти.

Так, одно из предложений, которое обсуждается в руководстве ХАМАС, позволило бы Израилю сохранить свое присутствие, по крайней мере, временно, в приграничном районе между Египтом и Газой. Однако ХАМАС публично отвергают любой долгосрочный контроль Израиля над этим районом.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты в ближайшие дни предпримут попытку достичь перемирия в секторе Газа и добиться освобождения заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС.

При этом независимая комиссия на днях обвинила израильское руководство, в том числе премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в ошибках, приведших к нападению ХАМАС 7 октября 2023 года. Отмечается, что комиссия была создана выжившими после нападения и родственниками жертв и похищенных израильтян.

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