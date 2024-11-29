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12:32, 29 ноября 2024Экономика

Казахстан поднял базовую ставку из-за роста цен

Нацбанк Казахстана поднял ставку до 15,25 процента из-за инфляции в 8,5 процента
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Zhanna Briede / Shutterstock / Fotodom  

На фоне ускорения инфляции до 8,5 процента и с учетом обновленных прогнозов и оценки баланса рисков Нацбанк Казахстана объявил о повышении базовой ставки (в России ее роль исполняет ключевая ставка) на один процентный пункт, до 15,25 процента.

По оценке регулятора, рост цен связан с ослаблением тенге и существенным повышением стоимости регулируемых услуг из-за реализации программы «Тариф в обмен на инвестиции». В первую очередь за повышение инфляции отвечали непродовольственные товары и услуги.

Прогноз по росту цен до конца текущего года в Казахстане вырос до 8-9 процентов. В 2025 году Нацбанк ожидает инфляцию на уровне 6,5-8,5 процента, а в 2026-м — 5,5-7,5 процента.

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Накануне, 28 ноября, в Казахстане резко снизился курс тенге, в обменных пунктах доллар доходил до 527 тенге. Для остановки паники регулятор применил денежные интервенции. Главной причиной такой динамики стала ситуация на российском валютном рынке, где рубль 27 и 28 ноября обновил многолетние минимумы по отношению к доллару.

В России при сопоставимой официальной инфляции ключевая ставка составляет 21 процент. При этом аналитики не сомневаются, что в декабре Центробанк повысит ее, вопросом остается только размер повышения. Прогнозы на конец года лежат в диапазоне от 22 до 25 процентов.

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