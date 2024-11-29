Стюардесса назвала самый раздражающий вопрос пассажиров самолета во время полета. Своим мнением она поделилась в аккаунте @_whereisbella в TikTok, на что обратило внимание издание Daily Record.

Так, бортпроводница Белла пожаловалась, что путешественники всегда спрашивают, какая выпивка есть на борту, хотя перед ними лежит меню. Она добавила, что молча протягивает им перечень напитков в такие моменты.

Ранее стюардесса бюджетной венгерской авиакомпании Wizz Air сделала фото в мини на борту самолета и взбудоражила иностранцев. Бортпроводница позировала на камеру в коротком платье и пиджаке черного цвета.