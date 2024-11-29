Способность «Орешника» «все превращать в пыль» объяснили

Полковник Матвийчук: эффект «Орешника» сравним с сейсмическим ударом

Российская баллистическая ракета «Орешник» по своему действию сравнима с сейсмическим ударом, результатом которого становится разрушение всех находящихся рядом объектов, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«На кадрах с "Орешником" мы видели, как с неба идут непонятные вспышки и уходят в землю. Это планирующие модули ракеты. Это не взрывное вещество, а болванка, которая разгоняется до скорости в 10 Махов», — сказал военный.

При такой скорости элементы ракеты, как объяснил Матвийчук, пробивают землю, находящиеся на ней объекты, и уходят в почву.

«Когда эти болванки встречают препятствия в виде стен, фортификационных сооружений и так далее, кинетическая энергия переходит в потенциальную. Это как сейсмический удар, распространяющийся во всех направлениях. Он разрушает все: бетон, кирпичи, все сооружения, превращая в пыль», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее президент России Владимир Путин сравнил силу удара «Орешником» с метеоритом. Он также добавил, что в ракетном комплексе используются достаточно мощные элементы, которые разогреваются до 4000 градусов. По его словам, в эпицентре взрыва все превращается в пыль.