Стало известно об увольнении чиновника за рассказ о выезде переселенцев с Украины в РФ

В Мариуполе уволили чиновника, заявившего о выезде переселенцев с Украины в РФ

Советник назначенного Киевом «мэра» Мариуполя Петр Андрющенко, который ранее заявил о возвращении жителей в город из-за отсутствия условий для проживания на Украине, покидает должность. Об этом рассказал «мэр» Вадим Бойченко, пишет ТАСС.

По его словам, Петр Андрющенко покидает свой пост и «больше не является официальным спикером Мариупольского городского совета». При этом причина увольнения не называется.

15 ноября чиновник рассказывал об отсутствии достаточной поддержки переселенцев на территории Украины. Стало известно, что треть жителей Мариуполя, которые уезжали на территорию Украины, уже вернулись в город.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что из-за социально-экономических трудностей внутренне перемещенные граждане Украины возвращаются в прифронтовые города и на неподконтрольные вооруженным силам республики территории.