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14:55, 29 ноября 2024Экономика

«Транснефть» после роста налога сообщила о нехватке 500 миллиардов рублей

«Транснефть» предложила поднять тарифы на прокачку нефти в РФ из-за роста налога
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Российский оператор магистральных нефтепроводов «Транснефть», являющийся монополистом в этой сфере, предложил правительству поднять тариф на прокачку нефти в 2025 году на 8,7 процента. Об этом со ссылкой на письмо компании, в котором она просит вице-премьера Александр Новака поддержать инициативу, сообщает РБК.

Рост тарифов понадобился «Транснефти» из-за резкого повышения налога на прибыль. Как следует из закона, утвержденного президентом страны Владимиром Путиным, с 2025-го по 2030 год он составит не 25 процентов, как говорили еще летом, а 40 процентов.

На этом фоне, утверждают в компании, уже в 2026 году дефицит денежных средств и ликвидных финансовых активов составит 17,5 миллиарда рублей, а дальше будет только нарастать. К концу 2029 года нехватка средств достигнет 582 миллиардов рублей.

Главной причиной такой динамики в «Транснефти» называют хроническое отставание роста тарифов от инфляции. С 2020 по 2024 год они выросли на 27 процентов, однако фактический рост цен составил 46,7 процента, так что недополученная выручка по транспортировке нефти оценивается приблизительно в 110 миллиардов рублей.

В результате оператор сталкивается с дефицитом финансирования и вынужден сокращать капитальные вложения. Это приводит к износу основных средств (имущество для производства и управления бизнесом), за пять лет он вырос с 51 процента до 63-х.

Также в компании напомнили, что вынуждены обслуживать имеющиеся долговые обязательства, а рефинансировать их при банковских ставках в районе 25 процентов с ожидающимся дальнейшим повышением на продолжительный период невозможно.

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