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16:12, 29 ноября 2024Бывший СССР

В Армении назвали Россию историческим гарантом безопасности региона

Аветисян: Россия исторически является гарантом безопасности региона
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Россия исторически является гарантом безопасности для Армении и всего региона. Такое мнение высказал руководитель общественно-политического движения «Моя страна, моя Армения» Мгер Аветисян, передает ТАСС.

«Исторически сложилась такая ситуация, что гарантом безопасности не только нашей страны, но и всего региона является Россия, потому что после освобождения Армении от персидского владычества в 1828 году Россия сформировала геополитическую систему безопасности в нашем регионе», — объяснил Аветисян.

По его словам, сегодня Ереван пытается помочь Западу разрушить данную архитектуру безопасности. Представитель общественно-политического движения назвал сложившуюся ситуацию катастрофическим политическим процессом, который необходимо остановить. Он добавил, что власти Армении не понимают, что отношения между Россией и Западом изменились, и продолжают проводить «политику игры на двух струнах».

Ранее в МИД России прокомментировали отношения Москвы и Еревана. Замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Галузин заявил, что РФ не отказывается от военно-политических договоренностей с Арменией.

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