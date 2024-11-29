В Финляндии сообщили о скорых митингах за открытие границы с Россией

В четырех городах Финляндии 15 декабря пройдут митинги за открытие границы с РФ

В четырех городах Финляндии — Хельсинки, Тампере, Лааппеенранте и Лахти, 15 декабря пройдут согласованные с местными властями и полицией митинги за открытие границы с РФ, организаторами выступят члены русскоязычного «Александровского общества». Об этом говорится в анонсе мероприятия в Telegram-канале общества.

«Для защиты безопасности Финляндии, которая важна для всех нас, уже приняты все возможные практические и законодательные действия. Но граница закрыта. Пятнадцатого декабря мы выходим на улицы четырех городов, чтобы напомнить о том, что люди, жизнь которых уничтожает эта ситуация, по-прежнему здесь! Люди важнее удобрений. Если для грузов дорога открыта, она должна быть открыта и для людей», — отмечается в публикации.

Ранее депутата финского парламента Киммо Кильюнена, руководящего Комитетом по иностранным делам, заставили извиниться за слова о необходимости открыть границу с Россией. Ему пришлось пойти на данный шаг на фоне критики Социал-демократической партии. «Мои слова на встрече с финляндскими русскими были совершенно необдуманными, и я приношу извинения за них», — заявил он, подчеркнув, что его слова «не отражали позицию всей партии, в которой он состоит».

Граница между странами закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.