Четверо украинских десантников, удерживавших ДОТ, сдались в Харьковской области

Четверо десантников из 77-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 29 ноября сложили оружие и сдали свой ДОТ (долговременную огневую точку), расположенный в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинские бойцы сдались в плен штурмовикам из 1-й Танковой армии группировки войск «Запад» Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее стало известно, что за неделю с 9 по 15 ноября в плен российским военнослужащим в зоне специальной военной операции (СВО) сдался 41 боец ВСУ.

12 ноября сообщалось, что в плен Российской армии на кураховском направлении в полном составе попало подразделение 79-й бригады ВСУ. Как выяснилось, украинские бойцы попали в окружение Вооруженных сил России.