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12:44, 15 ноября 2024Россия

В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

Минобороны России: за неделю в зоне СВО сдался в плен 41 военнослужащий ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

За неделю с 9 по 15 ноября в плен российским военнослужащим в зоне специальной военной операции (СВО) сдался 41 боец Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные об этом раскрыли журналистам в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Информацию о том, на каких направлениях и при каких обстоятельствах пленены украинские военнослужащие, в ведомстве не уточнили.

Неделей ранее в Минобороны России отчитались, что за аналогичный период в плен сдались 47 бойцов ВСУ. Тогда ведомство также предпочло не раскрывать подробности пленения солдат противника.

12 ноября стало известно, что в плен Российской армии на кураховском направлении в полном составе попало подразделение 79-й бригады ВСУ. Как выяснилось, украинские бойцы попали в окружение Вооруженных сил России.

Кроме того, 15 ноября сообщалось, что в Курской области сдалась группа солдат ВСУ, узнавшая о приближении российских войск, почти без потерь взявших сразу пять украинских позиций.

ЖЗЛ
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