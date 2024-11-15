Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:46, 15 ноября 2024Бывший СССР

Солдаты ВСУ услышали об успешном наступлении войск РФ и решили сдаться

Пленный Раполюк: бойцы ВСУ решили сдаться, услышав об успешном наступлении ВС РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), зашедшая в Курскую область, решила сдаться, услышав, как российские войска почти без потерь взяли сразу пять украинских позиций. Об этом рассказал пленный солдат ВСУ Александр Раполюк, пишет ТАСС.

Он отметил, что услышал вместе с сослуживцами, что Вооруженные силы (ВС) РФ без потерь взяли пять украинских позиций.

«Один только несерьезно раненый. Вот и все. Целый взвод практически был уничтожен наш», — добавил он. Военный признался, что сдался без боя.

Ранее подразделение ВСУ сдалось в плен Российской армии. Как сообщили в Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР), украинские бойцы сдались в полном составе на кураховском направлении.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В ООН оправдались за отсутствие реакции на данные об убийстве Киевом российских журналистов. Какую причину там назвали?

      Описана обстановка на месте падения БПЛА после массированной атаки на Краснодарский край

      Солдаты ВСУ услышали об успешном наступлении войск РФ и решили сдаться

      Российское подразделение десять дней отражало атаки превосходящих по численности ВСУ

      Россиянина оштрафовали за поджог стихийного мемориала пострадавшим при теракте в «Крокусе»

      Крупный московский производитель колбас сменил владельца

      Россиянка описала жизнь пенсионеров в Германии словами «теперь хочу так же»

      Россиянин учинил расправу над сожительницей и засыпал ее тело в подполе землей

      Раскрыт правильный способ снять презерватив

      Украина за ночь выпустила свыше 50 дронов по территории России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше