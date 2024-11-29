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13:01, 29 ноября 2024Россия

В Кремле анонсировали встречу Путина с российским губернатором

В Кремле анонсировали встречу Путина с губернатором Кировской области Соколовым
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин намерен провести встречу с губернатором Кировской области Александром Соколовым. График главы государства анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Путин вернулся из Астаны. Весьма и весьма напряженные два дня он провел. И государственный визит очень продуктивный, и саммит ОДКБ, и пресс-конференция Путина. Сегодня президент работает в Кремле», — обозначил Песков.

Встреча с российским губернатором состоится в стенах Кремля, она будет публичной. Как уточнил пресс-секретарь российского президента, в частности, планируется обсудить вопросы региональной проблематики.

«Дальше встречи уже закрытого характера», — заключил Песков.

Последняя публичная встреча Путина и Соколова состоялась в августе 2022 года, когда тот еще находился в статусе врио губернатора. Тогда Путин пожелал новому главе региона успехов и пообещал поддержку, обратив внимание на ряд острых проблем в регионе.

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