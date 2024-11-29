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12:47, 29 ноября 2024Мир

В Кремле оценили возможность подписания мирного договора с Японией

Песков: недружественные действия Японии препятствуют мирному договору
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Именно недружественные действия Японии и ее участие в антироссийских санкциях препятствуют заключению мирного договора. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Действительно, проблема мирного договора - это очень сложный вопрос двусторонних российско-японских отношений. Несмотря на всю его сложность, Москва и Токио находили в себе силы и политическую мудрость предметно заниматься диалогом и переговорами в поисках вариантов решений», — рассказа представитель Кремля.

Песков также напомнил, что Япония, а не Россия выступила инициатором экономических ограничений и введения санкционного режима.

Ранее премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что действующее японское правительство надеется заключить мирный договор с Россией и наконец «решить проблему с северными территориями». По его словам, отношения двух стран находятся в проблемном состоянии и их необходимо урегулировать.

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