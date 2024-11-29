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14:04, 29 ноября 2024Мир

В Кремле прокомментировали сообщения о якобы визите Асада в Россию

Песков: Кремль не располагает данными о визите Асада в Россию
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Кремль не располагает данными о якобы визите президента Сирии Башара Асада в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Мне нечего сказать по этому вопросу», — заявил официальный представитель Кремля.

Таким образом Песков ответил на просьбу прокомментировать сообщения о том, что сирийский лидер якобы находится в Москве с визитом.

Ранее пресс-секретарь российского лидера прокомментировал ситуацию вокруг атаки террористических группировок в сирийской провинции Алеппо, отметив, что происходящее является нарушением суверенитета Сирии.

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