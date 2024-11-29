В Кремле прокомментировали сообщения о якобы визите Асада в Россию

Песков: Кремль не располагает данными о визите Асада в Россию

Кремль не располагает данными о якобы визите президента Сирии Башара Асада в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Мне нечего сказать по этому вопросу», — заявил официальный представитель Кремля.

Таким образом Песков ответил на просьбу прокомментировать сообщения о том, что сирийский лидер якобы находится в Москве с визитом.

Ранее пресс-секретарь российского лидера прокомментировал ситуацию вокруг атаки террористических группировок в сирийской провинции Алеппо, отметив, что происходящее является нарушением суверенитета Сирии.