В Кремле прокомментировали ситуацию в Сирии

Песков: ситуация в Алеппо — посягательство на суверенитет Сирии

Ситуация вокруг атаки вооруженных террористических группировок в сирийской провинции Алеппо является посягательством на суверенитет Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Конечно, это посягательство на суверенитет Сирии в этом регионе», — отметил Песков.

По словам официального представителя Кремля, российская сторона выступает за то, чтобы «власти Сирии скорее навели порядок» в регионе.

27 ноября вооруженные формирования сирийской оппозиции начали наступление на позиции правительственных войск в районе Алеппо.

Позднее военно-воздушные силы Сирии нанесли удар по боевикам в западной части провинции.