В Кремле прокомментировали ситуацию в Сирии

Ситуация вокруг атаки вооруженных террористических группировок в сирийской провинции Алеппо является посягательством на суверенитет Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Конечно, это посягательство на суверенитет Сирии в этом регионе», — отметил Песков.
По словам официального представителя Кремля, российская сторона выступает за то, чтобы «власти Сирии скорее навели порядок» в регионе.
27 ноября вооруженные формирования сирийской оппозиции начали наступление на позиции правительственных войск в районе Алеппо.
Позднее военно-воздушные силы Сирии нанесли удар по боевикам в западной части провинции.