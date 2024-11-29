Здание школы в Курской области было повреждено из-за обстрелов со стороны ВСУ

Здание общеобразовательной школы в поселке Глушково Курской области было серьезно повреждено из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава Глушковского района Павел Золотарев в своем Telegram-канале.

По его словам, в учебном заведении в рамках государственной программы на следующий год был запланирован капитальный ремонт. «Требуется новое решение по его ремонту», — подчеркнул он.

Школу посещали 600 учащихся. В 2024 году велась подготовка проекта нового здания на 300 мест для начальных классов, однако в настоящее время работа приостановлена до окончания контртеррористической операции, добавил Золотарев.

Ранее президент России Владимир Путин счел, что ущерб в Курской области от ракет ATACMS, запущенных Вооруженными силами Украины, минимален. Он признал, что Россию уже дважды атаковали ATACMS после применения дальнобойной системы «Орешник».