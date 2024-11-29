Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:47, 29 ноября 2024Россия

В Курской области сообщили о поврежденной из-за обстрелов ВСУ школе

Здание школы в Курской области было повреждено из-за обстрелов со стороны ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Здание общеобразовательной школы в поселке Глушково Курской области было серьезно повреждено из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава Глушковского района Павел Золотарев в своем Telegram-канале.

По его словам, в учебном заведении в рамках государственной программы на следующий год был запланирован капитальный ремонт. «Требуется новое решение по его ремонту», — подчеркнул он.

Школу посещали 600 учащихся. В 2024 году велась подготовка проекта нового здания на 300 мест для начальных классов, однако в настоящее время работа приостановлена до окончания контртеррористической операции, добавил Золотарев.

Ранее президент России Владимир Путин счел, что ущерб в Курской области от ракет ATACMS, запущенных Вооруженными силами Украины, минимален. Он признал, что Россию уже дважды атаковали ATACMS после применения дальнобойной системы «Орешник».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путину задали вопрос об ударах по центрам принятия решений на Украине. Он ответил шуткой про прогноз погоды

      Садовник Борреля высказал ему претензии в связи с поддержкой Украины

      На Запада сообщили о «невыполнимой задаче» представителя США по Украине

      ПВО сбила беспилотники в российском регионе

      Два беспилотника сбили еще в одном российском регионе

      В МИД Катара рассказали о милитаризации конфликта на Украине

      Нетаньяху приказал армии Израиля готовиться к полномасштабной войне

      Шнуров рассказал о нелюбви к Собчак

      Селена Гомес снялась в кружевной сорочке для модного журнала

      В Курской области сообщили о поврежденной из-за обстрелов ВСУ школе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше