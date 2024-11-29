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01:15, 29 ноября 2024Мир

В МИД Катара рассказали о милитаризации конфликта на Украине

В МИД Катара заявили, что милитаризация конфликта на Украине не принесет пользы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: KUBANOV PAVLO UKR / Keystone Press Agency / Global Look Press

Катар неоднократно предупреждал, что милитаризация конфликта на Украине не принесет пользы. Об этом рассказал официальный представитель МИД страны Маджид бен Мухаммед аль-Ансар в эфире подкаста One Decision.

«Я могу сказать вам одно: с первого дня мы говорили, что милитаризация этого конфликта не принесет пользы», — отметил он.

По его словам, некоторое время назад появилась информация, согласно которой Катар якобы перепродает оружие украинцам. Дипломат уточнил, что «сделал очень четкое заявление, что это не прерогатива Катара». Страна не помогает отправлять оружие в зону конфликта, добавил он.

27 ноября стало известно, что Киев передал Москве двух детей при посредничестве Катара в рамках процесса воссоединения семей. Передача детей состоялась в посольстве Катара в Москве.

В сентябре в Катаре также рассказали, что страна не участвовала в милитаризации конфликта на Украине и предлагает свои посреднические усилия для окончания боевых действий. В МИД также напомнили, что Доха осуществляет посреднические усилия и проводит встречи с российскими и украинскими дипломатами.

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