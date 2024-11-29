В МИД рассказали об итогах вмешательства Запада в дела Южного Кавказа

Замглавы МИД Галузин: вмешательство Запада в дела Южного Кавказа плохо кончилось

Стремление Запада навести порядок на Южном Кавказе плохо кончилось для региона. Об итогах вмешательства Запада рассказал замглавы МИД России Михаил Галузин, передает ТАСС.

«Ни к чему хорошему не привели попытки Запада навести порядок в регионе, как они считают. (...) Линия, нацеленная не на примирение конфликтующих сторон, а на вытеснение Москвы, уже обернулась новыми проблемами и вызовами, в том числе для Армении», — заявил дипломат.

Он добавил, что Запад рассматривает регион в первую очередь как арену геополитического противостояния.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане. С чем была связана причина решения, не уточняется.