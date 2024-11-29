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14:23, 29 ноября 2024Мир

В МИД России высказались об отправке Западом миротворцев на Украину

МИД: отправка миротворцев на Украину — это прямое участие Запада в конфликте
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Планы Запала ввести так называемый «миротворческий контингент» на Украину будет означать прямое участие западных стран в военной конфронтации с Россией. Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин, передает ТАСС.

«Если будет сделана попытка реализации западных стран ввести "миротворческий контингент", то, конечно же, это будет означать еще большее вовлечение Запада в прямой военный конфликт с Россией», — отметил дипломат.

По словам Галузина, решение США и их союзников разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить дальнобойным западным оружием вглубь российской территории говорит об «уже глубокой вовлеченности Запада в конфликт».

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что Запад планирует ввести на Украину «100 тысяч так называемых миротворцев». По мнению разведки, это станет «фактической оккупацией страны».

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