В Москве усилят меры контроля за мигрантами

В Москве усилят контроль за соблюдением миграционного законодательства

В российской столице усилят меры контроля за соблюдением миграционного законодательства. О новых решениях, позволяющих повысить уровень безопасности, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что трудовым мигрантам, иностранцам, получающим разрешение на временное пребывание или вид на жительство, а также некоторым другим категориям иностранных граждан придется оформить специальные удостоверения. С их помощью сотрудники полиции смогут оперативно уточнять информацию об их статусе и наличии правонарушений.

В первую очередь стражи правопорядка будут проверять у мигрантов электронное удостоверение — именную пластиковую карту с электронным чипом и QR-кодом, на которую нанесены фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения и другие данные о держателе.

«Во время экспериментального периода карта будет выдаваться иностранным гражданам и лицам без гражданства, достигшим 14-летнего возраста и обратившимся по вопросам их правового статуса в Многофункциональный миграционный центр», — говорится в сообщении.

Начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве пояснил, что новые технологии помогут оптимизировать работу полиции, повысить ее скорость и эффективность. «Теперь наши сотрудники смогут на месте определить, на законных ли основаниях находится на территории России гражданин другого государства. Полицейский быстро получит полную информацию о проверяемом человеке и примет соответствующее решение», — отметил он.

22 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России необходимы трудовые мигранты на фоне напряженной демографической ситуации в стране. Он отметил, что иностранная рабочая сила нужна для динамичного развития страны и реализации всех планов.