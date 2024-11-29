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15:53, 29 ноября 2024Россия

В Москве усилят меры контроля за мигрантами

В Москве усилят контроль за соблюдением миграционного законодательства
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В российской столице усилят меры контроля за соблюдением миграционного законодательства. О новых решениях, позволяющих повысить уровень безопасности, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что трудовым мигрантам, иностранцам, получающим разрешение на временное пребывание или вид на жительство, а также некоторым другим категориям иностранных граждан придется оформить специальные удостоверения. С их помощью сотрудники полиции смогут оперативно уточнять информацию об их статусе и наличии правонарушений.

В первую очередь стражи правопорядка будут проверять у мигрантов электронное удостоверение — именную пластиковую карту с электронным чипом и QR-кодом, на которую нанесены фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения и другие данные о держателе.

«Во время экспериментального периода карта будет выдаваться иностранным гражданам и лицам без гражданства, достигшим 14-летнего возраста и обратившимся по вопросам их правового статуса в Многофункциональный миграционный центр», — говорится в сообщении.

Начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве пояснил, что новые технологии помогут оптимизировать работу полиции, повысить ее скорость и эффективность. «Теперь наши сотрудники смогут на месте определить, на законных ли основаниях находится на территории России гражданин другого государства. Полицейский быстро получит полную информацию о проверяемом человеке и примет соответствующее решение», — отметил он.

22 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России необходимы трудовые мигранты на фоне напряженной демографической ситуации в стране. Он отметил, что иностранная рабочая сила нужна для динамичного развития страны и реализации всех планов.

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