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10:26, 29 ноября 2024Экономика

В России наступит оттепель

«Метеовести»: Центральная Россия столкнулась с аномальным потеплением
Мария Черкасова

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Центральная Россия столкнулась с аномальным потеплением, сообщили синоптики «Метеовестей».

В ближайшие дни в Москве будет преобладать тихая и сухая погода. Слабые осадки ожидаются только в пятницу, 29 ноября, и в воскресенье, 1 декабря. Воздух в дневные часы будет прогреваться до плюс 1-2 градуса и окажется на 2–3 градуса выше нормы.

В северной половине Европейской России также не ожидается зимней погоды. Уже в пятницу поток атлантического тепла подарит потепление юго-западу и северо-западу региона. С каждым днем поток будет набирать обороты, к началу новой недели зона относительно холодной погоды отступит к Уралу: на остальной территории будет оттепель.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что во всех регионах России температура воздуха в декабре окажется около или выше нормы. Аномальное тепло прогнозируют на восточной половине европейской части страны, на востоке Северо-Западного федерального округа, востоке Центрального федерального округа, в Приволжье, на Урале, в Сибири и на части Дальнего Востока.

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